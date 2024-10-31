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AA

Türkiye dev bir esere daha kavuşuyor...

Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 100 milyon lira maliyetle inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, kapılarını açmak için gün sayıyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere, stadın yapım ve açılış sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yüklenici firmadan kaynaklı bazı sorunlar sebebiyle stadın açılış tarihinde gecikme yaşandığına dikkati çeken Kalyon, daha sonra bu sorunların aşıldığını dile getirdi.

"HAFTAYA İNŞALLAH GEÇİCİ KABULÜ YAPIP STADIMIZI SİNOP SPORUNA SUNACAĞIZ"

Büyük bölümü tamamlanan statla ilgili geçici kabul sürecinin başladığına dikkati çeken Kalyon şu ifadeleri kullandı:

Önce Bakanlığımız tarafından ihale edildi burası. Süreç içinde bitirilemediği için Bakanlık müteahhitle sözleşmeyi iptal etti. Kalan işleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz ihale ettik. Deniz tarafındaki geoteknik ve imalatlar tamamlandı. İçeride eksik kalan işleri tamamlıyoruz. Haftaya inşallah geçici kabulü yapıp stadımızı Sinop sporuna sunacağız.

YÜZDE 99'U TAMAMLANDI

Kalyon, stadın sadece teknik bazı işlerinin kaldığını vurgulayarak, "Stadın yüzde 99'u tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Kalyon, "Teknik bazı işler kaldı, onları da tamamlayınca hizmete alacağız." dedi.