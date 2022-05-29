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    Sinoplu damat evine yumruklara gönderildi

    Düğün sonrası helalleşme için babaevine gelen bir damat, arkadaşlarının elinden kurtulamadı.
    • 29.05.2022 - 16:35
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    Sinoplu damat evine yumruklara gönderildi

    Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaevine giren bir çift, konvoy eşliğinde damadın helallik almak için babaevine geldi.

    Arabadan inen damatla gelin ilk önce sokak ortasında oyun havası oynadı.

    Damadın arkadaşları yumruk yağdırdı

    Daha sonra gelin eve girerken, damat ise kendisini yumruklamak için bekleyen arkadaşlarınan kaçarak arabaya bindi. Bir süre arabada bekleyen damat daha sonra arkadaşlarının gitmeyeceğini anlayınca aşağı inme kararı aldı. Damadın arabadan inmesiyle başına toplanan arkadaşları sağlı sollu koridor oluşturdular. Kalabalık grup apartmana girmek isteyen damadın sırtını defalarca yumrukladı.

    Arbede sırasında yüzüğünü düşürdü

    İHA'nın haberine göre; yediği yumruklardan kendisini korumak isteyen damadın olay sırasında evlilik yüzüğü düştü.

    Hep beraber aradılar

    Yüzüğün düşmesinin ardından damadın arkadaşları, "Daha ilk günden yüzüğü kaybettin" diyerek beraber yüzüğü arayıp buldular. Yediği yumruklar sonrası sinirlenen damat, "Bu gruptan evlenecek olanların benden çekeceği var, haberiniz olsun." diyerek evine girdi.

    Sinop'ta dünyaevine girecek damada yumruklar havada uçuştu

    Sinoplu damat evine yumruklara gönderildi #1

    Sinoplu damat evine yumruklara gönderildi #2


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