Sinopluların buz tutan göldeki keyfi

Sinop'ta Çıldır Gölü'nü aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Buzlu göl üzerinde çay içip bisiklet süren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Sinop'un Dikmen ilçesi Göllü köyündeki göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Gölü gören köy halkı ise durumu fırsata çevirdi.

BİSİKLET SÜRÜP SEMAVER YAKTILAR

Vatandaşlar buzla kaplanan gölde bisiklet sürüp, semaver yaktı; göl üzerine koydukları masada ise çay içip makarna yedi.

"YAZIN İNEKLER, KIŞIN DA BİZ SEFA SÜRÜYORUZ"

Alaattin Dolma, “Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir alan. Yağmurlar çok yağdığı zaman göl bayağı yükseliyor. Yağdığı müddetçe de yazın ortasında bile kurumuyor. Yazın orada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Yazın inekler, kışın da biz keyfini sürüyoruz.





"KIZAK YAPIP BİSİKLETLERLE ÇEKİYORUZ"

Bir stres atalım dedik. Buz pateni ayakkabıları olsa onu da deneyecektik. Buz üstünde kızak yapıp bisikletle çekerek yeğeni de eğlendirdik. Bizim göl gibi keyiflisi zaten bu çevrelerde yok. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya yoktu.” dedi.