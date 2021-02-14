Sinop'ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı

Telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü. Çaresiz keçinin yardımına köy vatandaşı yetişti.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde Murat Tuncel'in oylatmak için meraya çıkardığı keçilerinden biri eski telefon tellerine takıldı.

Tuncel, gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken; boynuzları takılan keçi ise panikleyip telden aşağıya kaydı.

HAVADA ASILI KALDI

Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel, köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı.

O anlardan geriye de bu ilginç fotoğraf kaldı.