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- Sinop'ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı
Sinop'ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı
Telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü. Çaresiz keçinin yardımına köy vatandaşı yetişti.
- İHA
- 14.02.2021 - 08:44
- Güncelleme : 14.02.2021 - 09:12
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde Murat Tuncel'in oylatmak için meraya çıkardığı keçilerinden biri eski telefon tellerine takıldı.
Tuncel, gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken; boynuzları takılan keçi ise panikleyip telden aşağıya kaydı.
HAVADA ASILI KALDI
Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel, köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı.
O anlardan geriye de bu ilginç fotoğraf kaldı.