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    Sinop'ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı

    Telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü. Çaresiz keçinin yardımına köy vatandaşı yetişti.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 09:12
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    Sinop'ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı

    Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde Murat Tuncel'in oylatmak için meraya çıkardığı keçilerinden biri eski telefon tellerine takıldı.

    Tuncel, gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken; boynuzları takılan keçi ise panikleyip telden aşağıya kaydı.

    HAVADA ASILI KALDI

    Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel, köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı.

    O anlardan geriye de bu ilginç fotoğraf kaldı.

    Sinop ta boynuzu tellere takılan keçi kurtarıldı #1

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