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Sinop'ta bungalov ev atölyesi cayır cayır yandı

Sinop'ta bungalov ev atölyesi cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle bungalov ev atölyesinde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.