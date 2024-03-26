Sinop'ta gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Yangın saat 23.45 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bungalov ev atölyesinde meydana geldi.
Alevler hararetlendi
Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tüm atölyeyi sardı.
Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına alırken yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü.
"Çok büyük bir yangındı"
Yangını gören Gökhan Başcan, “Arabamla köyüme gidiyordum. Çok büyük bir yangın olduğunu gördüm ve sanayi sitesine geldim. Ahşap atölyesinin yandığını öğrendim. Çok büyük bir yangındı." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış