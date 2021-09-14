Euro
9.9923
0.33%
Dolar
8.4371
0.13%
Altın
486.52
0.12%
Borsa
1.44
0.11%
Bitcoin
392.895
3.63%
EXEN Coin
24.28
-1.14%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Sinop'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

    Sel bölgesi Ayancık'ta görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı. Askerlerin ilçe merkezinden komando marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.
    • AA
    • 14.09.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

    Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından bölgeye sevk edilerek temizlik başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiren komandolar, ilçedeki çalışmalarını tamamlandı.

    MEHMETÇİK GÖREVİNİ TAMAMLAYIP ANT İÇTİ

    Ayancık Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti.

    VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

    Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

    Sinop'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

    KOMANDO MARŞI EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

    Askerlerin ilçe merkezinden komanda marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #1

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #2

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #3

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #4

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #5

    Sinop ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir