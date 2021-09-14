Sel bölgesi Ayancık'ta görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı. Askerlerin ilçe merkezinden komando marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından bölgeye sevk edilerek temizlik başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiren komandolar, ilçedeki çalışmalarını tamamlandı.

MEHMETÇİK GÖREVİNİ TAMAMLAYIP ANT İÇTİ

Ayancık Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Sinop'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

KOMANDO MARŞI EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Askerlerin ilçe merkezinden komanda marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.