Sinop'un Türkeli ilçesinde karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, evleri önüne katarak sürükledi.

Evlerde bulunan 4 kişiden 2’si kendi imkanları ile kurtulurken, Mesut ve Fatma Kaya çifti ise enkaz altında kaldı.

3,5 SAATTE KURTARILDILAR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, enkaz altındaki yaşlı çift Mesut ve Fatma Kaya, 3,5 saat sonra kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ecem Horata, yaralıların durumu hakkında bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:

AFAD ve UMKE’nin başarılı çalışmalarıyla amcamız ve teyzemiz gece 03.30-04.00 sıralarında hastanemize getirildiler. Yapılan tetkiklerinde, tomografilerinde ve kan sonuçlarında şu an için kötü bir durum yok.



Ama göçük altında kalan hastalarda beklediğimiz ‘crush’ sendromu diye bir durum oluşabilir. O nedenle hastaların kan tahlillerini yakın ve kısa aralıklarla kontrol ediyoruz. Onlarda da bir sıkıntı çıkmazsa birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu ‘crush’ sendromu önemli bir durum.



Yakın takip ve hızlı müdahale önemlidir. AFAD ve UMKE çok özenli bir müdahale ile ikisinde de herhangi bir kırık, yaralanma olmadan başarılı bir çalışma ile çıkarttıkları için şu an büyük bir problemimiz görünmüyor. Süreci yakından takip ediyoruz.