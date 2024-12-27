Sinop'ta merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

AA
Sinop'ta İncedayı Mahallesi’nde yaşayan Nurettin Ö, evinin bulunduğu apartmanın giriş katında dengesini kaybederek düştü ve başını merdivenin beton zeminine çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nurettin Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nurettin Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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