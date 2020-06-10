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    Sinop'ta mezarlıkta mahsur kalan karaca kurtarıldı

    Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü mezarlığında mahsur kalan karaca, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.06.2020 - 21:56
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    Sinop'ta mezarlıkta mahsur kalan karaca kurtarıldı

    Sinop'ta İlçeye bağlı Güzelkent köyünde etrafı tel çit ve duvarla çevrili köy mezarlığında mahsur kalan karaca, DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü, Güzelkent Jandarma Komutanlığı ve Güzelkent Köy Muhtarlığı ekiplerince kurtarıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaklaşık 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek karacanın veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

    Karaca, ormanlık alana nakledilip yeniden doğaya salındı.

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