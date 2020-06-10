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- Sinop'ta mezarlıkta mahsur kalan karaca kurtarıldı
Sinop'ta mezarlıkta mahsur kalan karaca kurtarıldı
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü mezarlığında mahsur kalan karaca, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
- İHA
- 10.06.2020 - 21:56
Sinop'ta İlçeye bağlı Güzelkent köyünde etrafı tel çit ve duvarla çevrili köy mezarlığında mahsur kalan karaca, DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü, Güzelkent Jandarma Komutanlığı ve Güzelkent Köy Muhtarlığı ekiplerince kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaklaşık 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek karacanın veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.
Karaca, ormanlık alana nakledilip yeniden doğaya salındı.