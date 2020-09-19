Sinop'ta otları temizlemek isterken ormanı yaktı

Sinop’ta ceviz ağaçların dibindeki otları temizlemek için yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu 20 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürmek için köylüler seferber oldu.

Sinop-Boyabat yolu Tangal köyü mevkisinde ceviz toplamak için ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otlardan kurtulmak isteyen Fikret G.'nin (55) yaktığı ateş, rüzgârın da etkisiyle yan taraftaki ormanlık alana sıçradı.

Alevler kısa sürede orman içerisinde geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine Sinop Belediyesi İtfaiyesi ile ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Orman İşletmeye ait arasözler ve Sinop İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait iş makineleri sevk edildi.

4 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bir süre sonra suyu biten itfaiye ekiplerine, köylüler tankerlerle su taşıdı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Konuyla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri Fikret Güney hakkında işlem yaptı.