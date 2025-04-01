İHA
Sinop'ta kent merkezinde otomobiliyle seyir halinde olan Bünyamin Açıkgöz direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.
Otomobil içinde bulunan sürücü ve beraberindeki 3 yolcu yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İNCELENME BAŞLATILDI
Otomobilin kanaldan çıkarılabilmesi için vinç kullanıldı.
Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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