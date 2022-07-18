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    Sinop'ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü

    Yerli üretimde sebze ürünlerinin bollaşmasıyla tezgahlardaki fiyatlar düşmeye başladı.
    • 18.07.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 18:05
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    Sinop'ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü

    Yerli üreticilerin ürünleri arttı, pazar tezgahlarında sebze fiyatları düşüşe geçti...

    Sinop'ta kurulan pazar tezgahlarında sebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti.

    Üreticiler düşüşün 1 ay süreceğini, çiftçinin masrafları azaltılmadığı sürece ürün fiyatlarının tekrar artacağını belirtti.

    "Yerli ürünlerde düşüş yaşanacak"

    Sinop Kapalı Pazaryeri esnafı Oğuzhan Yıldırım, “Bafra, Çarşamba, Amasya çiftçilerinin yerli ürünleri gelmeye başladığı için düşüşler var. Bu yerli biber, patlıcan, domates gibi ürünlerde daha düşüş yaşanacak, 7-8 TL bandına düşebilir. Ama kısa bir süreç, 1 aylık bir sürede düşecek. Sonra tekrar bu rakamlar 20-25 bantlarını görür sebze-meyvede” diye konuştu.

    Sinop'ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü VİDEO

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #1

    "Tohumculuk bitti Türkiye'de"

    Fiyatların tekrar yükselmemesi için çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Çiftçinin buna ihtiyacı var. En büyük düşürmeleri gerekenlerden birisi de gübre. Biz birçok şeyi ihraç eden insanlarız. Tohumculuk bitti Türkiye’de, belli kısımlar yapıyor bazı şehirlerde onun dışında kalmadı. İhracattan dolayı bu rakamlara bu ülkenin dayanma gücü yok” ifadelerini kullandı.

    "Yine zam gelecek"

    Pazar esnafı Samet Esen, “Patatesi geçen hafta 12,5 TL’ye sattık, bu hafta 10 TL diyoruz. Ama yine zam gelecek, perşembe günü yine aynı fiyata çıkacak belki. Şu anda bir tek yerden mal çıkıyor. Afyon, Amasya bu da Türkiye’nin ihtiyacını karşılamıyor, ufak ihracat oluyor onun için fiyatlar bu kadar yüksek” dedi.

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #2

    "İstanbul'dan gelme sebebimiz hayat pahalılığı"

    İHA'nın haberine göre; İstanbul’dan memleketine dönüş yaptığını söyleyen Bülent Keskin, “İstanbul’a göre burası daha cüzi, daha uygun. Üretim konusunda burası daha yüksek, İstanbul’dan gelme sebebimiz hayat pahalılığı. Orada çok yüksek olduğu için buraya gelmekte bulduk çareyi. Yine arkadaşlarımız, tanıdıklarımız memleketlerine dönüş yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #3

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #4

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #5

    Sinop ta pazar tezgahlarında sebze fiyatları düştü #6


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