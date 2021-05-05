Sinop'ta polisten saklanan çocuklar

Sinop'ta tam kapanma sürecinde bir sitede polis aracından saklanan çocukların görüntüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.

Vaka sayılarının düşürülmesine yönelik her türlü tedbir alınırken denetimler de sıklaştırıldı.

Özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını önlemek için de bir dizi önlem alındı.

Son olarak Edirne ve Sinop'ta yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.

POLİSTEN SAKLANAN ÇOCUKLAR

Sinop'ta site önünde oyun oynayan çocuklar, polis aracını görünce başka bir aracın yanına saklandı.

Ceza kesilme korkusuyla saklanan çocukların fotoğrafı ise en çok paylaşılanlar arasına girdi.

CEZA KESİLDİ

Edirne'de ise market alışverişine bebeğiyle giden kadına ceza kesildi.

Kadın, "Bırakacak kimsem yok. Babası işte çalışıyor, o yüzden beraberimde getirmek zorunda kaldım." açıklamasında bulunsa da cezadan kurtulamadı.

Edirne'de markete çocuklarıyla gidenlere ceza VİDEO