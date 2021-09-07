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    Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı

    Selin sürüklediği tomruk ve çöpler, Sarıkum Gölü boğazına kadar dayandı. Gölün içinde yaşamını sürdüren su kaplumbağaları başta olmak üzere doğal hayat risk altında.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 16:45
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    Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı

    Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrası binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte denize ulaştı.

    Açıkta deniz trafiğini olumsuz etkileyen tomruklar, kıyılarda da sahillerde birikme yaparak olumsuzluklara neden oldu. Samsun sahillerinde dahi görülen tomruklar, Sinop’ta ağırlıkla İncirpınarı ve Sarıkum sahillerinde birikti.

    TOMRUKLAR BOĞAZI TAMAMEN KAPATTI

    Dalga hareketleri nedeniyle Sarıkum Gölü’ne de ulaşan tomruklar, gölün denizle bağlantısını sağlayan boğazı tamamen kapattı.

    Balık ve yavru kuşların göç noktası olan boğaz, aynı zamanda göle gerekli oksijeni su sirkülasyonuyla da sağlıyordu.

    Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayat risk altında bıraktı VİDEO

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #1

    BALIK ÖLÜMLERİNDEN ENDİŞELENİLİYOR

    Sarıkum ve İncirpınar sahillerinde tomrukların toplanma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Sarıkum Gölü’nden balık ölümlerinden endişe duyduklarını belirterek, çalışmalara burada öncelik verilmesini istedi.

    Durum canlı yaşamını tehdit etmeye başladı.

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #2

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #3

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #4

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #5

    Sinop ta Sarıkum Gölü nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı #6

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