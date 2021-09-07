- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı
Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı
- İHA
- 07.09.2021 - 16:29
- Güncelleme : 07.09.2021 - 16:45
Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrası binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte denize ulaştı.
Açıkta deniz trafiğini olumsuz etkileyen tomruklar, kıyılarda da sahillerde birikme yaparak olumsuzluklara neden oldu. Samsun sahillerinde dahi görülen tomruklar, Sinop’ta ağırlıkla İncirpınarı ve Sarıkum sahillerinde birikti.
TOMRUKLAR BOĞAZI TAMAMEN KAPATTI
Dalga hareketleri nedeniyle Sarıkum Gölü’ne de ulaşan tomruklar, gölün denizle bağlantısını sağlayan boğazı tamamen kapattı.
Balık ve yavru kuşların göç noktası olan boğaz, aynı zamanda göle gerekli oksijeni su sirkülasyonuyla da sağlıyordu.
Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayat risk altında bıraktı VİDEO
BALIK ÖLÜMLERİNDEN ENDİŞELENİLİYOR
Sarıkum ve İncirpınar sahillerinde tomrukların toplanma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Sarıkum Gölü’nden balık ölümlerinden endişe duyduklarını belirterek, çalışmalara burada öncelik verilmesini istedi.
Durum canlı yaşamını tehdit etmeye başladı.