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Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı

Sinop'ta Sarıkum Gölü'nde biriken tomruklar, doğal hayatı risk altında bıraktı

Selin sürüklediği tomruk ve çöpler, Sarıkum Gölü boğazına kadar dayandı. Gölün içinde yaşamını sürdüren su kaplumbağaları başta olmak üzere doğal hayat risk altında.