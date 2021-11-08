Sinop'ta şehit yakınlarından Lütfü Türkkan'a tepki

Sinoplu şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehit ağabeyine hakarette bulunan İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesi üzerine gelen tepkiler sürüyor.

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, dernek binasında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bir milletvekilinin Türk bayrağı altında böyle bir eylemde bulunamayacağını vurgulayan Özgen, gaziler ve şehit aileleri olarak dimdik ayakta ve nöbette olduklarını dile getirdi.



"SİYASET YAPACAKSIN DİYE MİLLETLE ALAY ADEMEZSİN"

Özgen, şöyle devam etti:

"Bu büyük milletin asıl unsurları olan bizler, bu kişi ve onun gibilere asla prim vermeyiz. Bu kişiyi milletvekilliğinden istifaya ve soyadındaki Türk ismini değiştirmeye davet ediyoruz. Sen, siyaset yapacaksın diye milletle alay edemez, dalga geçemezsin. Biz gaziler ve şehit yakınları olarak buna asla müsaade etmeyiz."

Özgen'in yanı sıra basın açıklamasına katılan şehit yakınları da Türkkan'a tepki göstererek istifaya davet etti.

İyi Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti VİDEO