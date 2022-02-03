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    Sinop'ta yaşanan heyelan su borusunu kırdı

    Toprak kayması nedeniyle Erfelek ishale hattındaki su borusu iki parçaya ayrıldı. Yaşanan arızanın en kısa zamanda giderilmesi için çalışmalar son sürat devam ediyor.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:21
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    Sinop'ta yaşanan heyelan su borusunu kırdı

    Sinop'un Bostancılı mevkisindeki toprak kayması nedeniyle önceki hafta boru kırılmasından kaynaklı yaşanan arıza, gece boyu ekiplerin çalışması sonucu onarılmıştı.

    YENİDEN KIRILDI

    Şimdi ise aynı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında yeniden kırılma meydana geldi. Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla önce kırılan borunun etrafı açılarak topraktan temizlendi. Ardından kırılan eklem bölgesine yeni parça kaynatıldı.

    Sinop ta yaşanan heyelan su borusunu kırdı #1

    "ARAZİ ŞARTLARI AĞIR"

    Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi, yaptığı açıklamada bölgede sık sık meydana gelen heyelandan kaynaklı arızaların yaşandığını ifade ederek, "Heyelandan dolayı Erfelek ishale hattındaki borumuz kırıldı. Heyelandan dolayı devamlı borularda çatlak oluşuyor. Bu arızaları belediye olarak en kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Arazi şartları ağır. Ekip olarak herkes burada. Çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

    ARIZANIN EN KISA SÜREDE GİDERİLMESİ PLANLANIYOR

    Kente gelen su kesildiği için mahallelerin bölgelerinde depolardaki mevcut suyu kullandıklarını belirten Sipahi, "Umarız depolardaki su tükenmeden arıza giderilir ve depolara suyu veririz." ifadelerini kullandı.

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    Sinop ta yaşanan heyelan su borusunu kırdı #3

    Sinop ta yaşanan heyelan su borusunu kırdı #4

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