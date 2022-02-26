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    Sinop'un mavi denizi çamurla kaplandı

    Kar yağışı sonrası erimeye başlayan kar yığınları, çamur olarak denize aktı. Çamur, deniz üzerinde metrelerce genişliğe yayıldı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 14:32
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    Sinop'un mavi denizi çamurla kaplandı

    Sinop'un doğasıyla kendine hayran bırakan Akliman sahil boyu, maviliğini kahverengiye bıraktı.

    KAR, ÇAMURA DÖNDÜ

    Sinop’un yüksek kesimlerinin yanı sıra önceki haftalarda kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla eriyip çamur olarak denize aktı.

    Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı’ndan akan çamur, deniz üzerinde metrelerce genişliğe yayıldı.

    KUM FIRTINASI ÇIKTI

    Ardından, öğle saatlerinde Sinop’ta etkili olan rüzgar Akliman sahilinde kısa süreli kum fırtınasına neden oldu.

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