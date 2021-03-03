Sinovac aşısı yüzde kaç etkili? Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı

Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının Faz-3 sonuçlarının açıklanmasının ardından Sinovac aşısının yüzde kaç etkili olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Sinovac aşısı yüzde kaç etkili?

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Sonuçların açüıklanmasının ardından Sinovac aşısının yüzde kaç etkili olduğu araştırma konusu oldu.

Peki, Sinovac aşısı yüzde kaç etkili? İşte, Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları..

SİNOVAC AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Çin'de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışmalarında sona gelindi. CoronaVac aşının etkililiğinin yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu duyuruldu.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı gönüllüler ile yürütülen Faz 3 klinik çalışmasının amacının, Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen CoronaVac aşısının güvenliğini ve RT-PCR ile doğrulanmış hastalığa karşı koruyuculuğunu değerlendirmek olduğu bildirildi.

Bu çalışmanın çift kör randomize plasebo kontrollü bir klinik çalışma olduğu, yani gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer bölümüne ise plasebo verildiği kaydedildi.

Hangi gönüllüye ne yapıldığının gönüllü ve araştırma ekibi tarafından bilinmediği vurgulanarak "Çalışmanın protokolünde sağlık çalışanları (K-1 Kohortu) ve normal riskli gönüllüller (K-2 Kohortu) olmak üzere iki aşama olarak ve toplamda 12 bin 450 gönüllünün dahil edilmesi planlanmaktaydı. Sağlık çalışanlarından oluşan K-1 kohortuna her 2 aşı uygulamasının 1 uygulaması gerçek aşı olurken, normal riskli gönüllüler bölümünde yapılan her 3 aşı uygulamasının 2 uygulaması gerçek aşı koluna randomize edilmiştir, yani gönüllülere gerçek aşı yapılma ihtimali 2/3'tür" denildi.

SİNOVAC AŞISI ETKİ ORANI %83,5

Çalışma kapsamında acil kullanım onayı nedeniyle körlemenin ilk olarak 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarında kırılmaya başlandığı belirtilerek şu bilgiler aktarıldı:

"Ardından merkezlerin kapasitesine göre gönüllülerin körlemeleri 12 Şubat 2021 tarihine kadar kırılmaya devam edilmiştir. 12 Şubat tarihinde tüm gönüllülerin körlüğü kırılmıştır. Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış Covid-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince her iki kolda da ölüme rastlanmamıştır. En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9.8, baş ağrısı yüzde 7.6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2.4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6. İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, 2'nci doz aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür."