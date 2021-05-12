Sağlık Bakanlığı, aşıları taşıyan uçağın sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü aşılama programı çerçevesinde aşı tedarikini sürdürüyor.

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi.

AŞILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." denildi.

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Sinovac'ın koronavirüs aşılarını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı ViDEO

TÜRKİYE'YE ÜRETİM LİSANSI VE KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg'le söyleşisinde, 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdiklerini, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu bildirmişti.

Lisans sayesinde söz konusu firmanın aşısı Türkiye'de üretilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." demişti.