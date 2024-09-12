Sır perdesi aralanacak mı? Narin soruşturmasında çelişkili ifadeler Narin'in cansız bedeninin 19 gün sonra bulunmasında ailenin akrabası olan ve köyde yaşayan bir gizli tanığın ifadelerinin etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın da çelişkili ifade vermesi dikkati çekti.

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Haber Merkezi

Nevzat Bahtiyar...

Yukarıda yer alan isim 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin kilit isimleri arasında yer alıyor.

Cinayeti çapraz sorguda itiraf eden Bahtiyar, üç ayrı sorguda da beş çelişkili ifadeye yer verdi.

Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini söyledi.

Ancak daha sonra bu ifadenin farklı versiyonlarından da bahsetti.

SAVCILIKTA BAMBAŞKA BİR İFADE

Savcılıkta ise bu ifadesini değiştirdi ve Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin'n cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti.

Jandarmaya ayrıca Narin'in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söyledi.

"ARİF'İN KIZINI ÖLDÜRDÜM"

Savcılıkta ve mahkemede ise "Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim." dedi. Jandarmada cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Bahtiyar, mahkemede amcanın "Arif'in kızını öldürdüm." dediğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.