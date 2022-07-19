Sıra geliyor! EYT çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?

Sıra geliyor! EYT çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 2022 yılında emekli olup olmayacaklarına dair son gelişmeleri sorguluyor. Peki EYT bu sene çıkacak mı, son durum nedir? İşte detaylar...

Emekli olmak için prim gününü dolduran ancak yaşı bekleyen milyonlarca vatandaş, her gün "EYT" hakkında yeni bir gelişme olup olmadığını araştırıyor.

3600 ek gösterge ve KYK faizlerinin ardından gözler EYT'ye çevrilmiş durumda.

EYT bu sene çıkacak mı, kimleri kapsayacak, EYT ne zaman çıkacak soruları milyonlar tarafından her gün sorgulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışmalara devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin çözümü noktasında tarih verdi.

Peki EYT çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT hakkında son gelişmeler...

EYT çıkacak mı 2022

EYT müjdesinin yıl sonuna kadar çözüme kavuşması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.