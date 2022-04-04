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    Sıra LPG'de! Araç sahiplerinin dikkatine: Bu geceden itibaren litre fiyatı...

    Benzin ve motorine gelen zamların ardından gözler otogaza çevrildi. Peki LPG'ye zam gelecek mi? Otogaza kaç lira zam gelecek? İşte 4 Nisan Pazartesi LPG fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 16:51
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    Sıra LPG'de! Araç sahiplerinin dikkatine: Bu geceden itibaren litre fiyatı...

    Akaryakıt fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor.

    Son olarak benzin ve motorine gelen üst üste gelen zamların ardından son artışın bu sefer de LPG'den zam bekleniyor.

    Araç sahipleri, otogaza ne kadar, kaç lira zam gelecek araştırmalarını hızlandırdı.

    Otogaza gelecek zam, bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

    Peki LPG'ye zam gelecek mi, ne kadar? Otogaz kaç lira olacak? İşte 4 Nisan Pazartesi LPG fiyatları...

    LPG'YE ZAM

    Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli LPG'ye 60 kuruş zam gelecek.

    12 LİRAYA GELDİ

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye yükselecek.

    Sıra LPG de! Araç sahiplerinin dikkatine: Bu geceden itibaren litre fiyatı... #1


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