Sırbistan, Türkiye'den Bayraktar sözü aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Erdoğan'ın kendilerine söz verdiğini aktardı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanındaki başarılarına her seferinde bir yenisini daha ekleyerek kendinden söz ettiriyor.

Yerli üretim İHA/SİHA'lar ile birçok ülkenin envanterine katmak istediği Türk savunma araçları, özellikle son dönemde meydana gelen savaşların ardından daha da dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasında büyük bir etki oluşturan ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yıldızını parlatan Bayraktar, bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşla birlikte gündem oldu.

Rus birliklerinin kuvvetli silahlarına karşı Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA ile mücadele etmesi, tüm dünyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Türkiye'den Bayraktar sözü aldı

Sahadaki başarısı tespit edilen Bayraktar için sıraya giren alıcı ülkelerden biri de Sırbistan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olumlu ilişkiler kuran Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den Bayraktar Sözü aldıklarını ifade etti.

Talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

Sırbistan'da ordu tarafından düzenlenen "Ateş Kalkanı 2022 Tatbikatı" kapsamında açıklamalarda bulunan Vucic, Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taleplerini ilettiklerini söyledi.

Yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Vucic, "İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den Bayraktar almak istediğimizi söyledim" dedi.

"Bu silahları, Sırp ordusuna dahil edeceğiz"

Vucic, "Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi. Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'ya olan ilgisini ilk kez 2010 yılında açıklayan Vucic, 2 yıl önceki başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"İHA sistemlerine çok ilgi duyuyoruz ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını alacağız. Türk tarafı ile bir anlaşmaya varacak mıyız, göreceğiz. Her halükarda bunlar çok iyi İHA'lar, Türk üreticileri övmek zorundayım."