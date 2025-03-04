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Haber Merkezi

Sırbistan'da kaos yaşanıyor...

Protestolar, dört ay önce bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

Zamanla büyüyen gösteriler, hükümet için şimdiye kadarki en büyük siyasi krize dönüştü.

MUHALİF VEKİLLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Sırp İlerici Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonu meclis gündemini onayladıktan sonra bazı muhalefet milletvekilleri, yerlerinden fırlayarak meclis başkanının kürsüsüne doğru ilerledi.

Bu hamle üzerine güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı.

ETRAFI TOZ BULUTLARI KAPLADI

Diğer milletvekilleri ise duman bombaları ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin pimlerini çekerek parlamentoyu siyah ve kırmızıya boyadı.

Olayın tamamı meclis kanalında canlı olarak görüntülendi.

BİR MİLLETVEKİLİ FELÇ GEÇİRDİ

Meclis Başkanı Ana Brnabic, olaylar sırasında iki milletvekilinin yaralandığını açıkladı.

Brnabic, "SNS milletvekili Jasmina Obradovic felç geçirdi ve durumu kritik. Parlamento çalışmaya devam edecek ve Sırbistan'ı savunacaktır." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Parlamento, salı günü üniversiteler için ayrılan fonların artırılmasını öngören bir yasayı onaylamaya hazırlanıyordu.

Bu yasa, aralık ayından bu yana fakülteleri işgal eden öğrencilerin başlıca taleplerinden biriydi.

Meclis gündeminde ayrıca Başbakan Milos Vucevic’in istifasının kabul edilmesi de bulunuyordu.

Ancak iktidar koalisyonunun eklediği diğer maddeler muhalefetin sert tepkisini çekti.