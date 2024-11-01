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AA & Ensonhaber

Yerel medyada çıkan haberlere göre, bugün öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın meydana geldiği bölgede, enkaz altında kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, enkazda kalan 2 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

60 YILLIK YAPININ ÇATISI ÇÖKTÜ

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yapının 1964 yılında inşa edildiğini belirterek, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılacağını ve sorumluların cezalandırılacağını vurguladı.

Bakan Dacic ise enkazdan çıkarılan 8 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Ayrıca, enkaz altında kalan 2 kişiyle iletişim kurulduğunu ve kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü, olay yerinde toplamda 80 personelin görev aldığını ifade etti.