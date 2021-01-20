"Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'da görev yapan Türk polisi, dikkati sayesinde tırların dorsesi altında soğuktan donmak üzere olan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türkiye ile Sırbistan arasında hayata geçirilen proje kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

TÜRK POLİSİNİN DİKKATİ 4 GÖÇMENİ KURTARDI

Bu kapsamda, Batrovci Sınır Kapısı'nda görev yapan Türk polisi, Hırvatistan'a geçiş yapacak özel bir Türk firmasına ait 2 tırın dorselerinin alt kısmındaki demirlere tutunarak sınır kapılarını geçmeyi planlayan kaçak göçmenleri fark etti.

Tırların altına saklanan 2'si Fas, 2'si Somali uyruklu düzensiz göçmen, ekiplerin dikkati sayesinde soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.

SOĞUKTAN DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

İlk yardım müdahalesinin ardından düzensiz göçmenler, Sırp polisine teslim edildi.

Türk tır şoförlerinin ise herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Sırbistan'da Türk polisinin dikkati 4 göçmeni hayatta tuttu ViDEO