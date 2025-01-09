İHA

Geçtiğimiz aylarda yaşanan akn donduran olayda, sanık, İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ağzına eşarp tıkadıktan sonra cinsel istismarda bulundu.

Elmas'ı daha sonra eşarpla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Kararın çıktığı duruşmada, mahmeke sanık Mustafa Örün'ü ‘çocuğa ve kadına karşı suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme', ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘çocuğun cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"ŞU AN 65 GÜNDÜR BEN KIZIMDAN, YAVRUMDAN UZAĞIM"

Duruşma sonrası acılı aile, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, şu sözleri sarf etti:

Yüce adalet su serpti. Yalnız benim kızımı katletmedi o cani, bizi kızımla birlikte gömdü. Yüce adalete sonsuz teşekkürlerimi İstanbul emniyetine olsun, büro amirlerine, çocuk büro amirlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim kızımın katilini yakaladılar. Adalet onun hakkından geldi. Kızımın katilini gördüğümde o güne geri döndüm. Şu an 65. gündür ben kızımdan, yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz.

Acılı baba açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

"BENİ DE ÖLDÜRDÜ, HAYALLERİMİZİN KATİLİDİR O ADAM"

Gözyaşlarını tutamayan acılı anne Yeter Hanilçi de, şu ifadelerde buylundu: