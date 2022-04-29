Şirin Payzın, alkolle Kadir Gecesi'ni aşağılayanlara sahip çıktı

Ellerindeki alkolle Kadir Gecesi yaptıkları aşağılayıcı paylaşım nedeniyle Pegasus'un kuruldan geçireceği çalışanlara, Şirin Payzın tarafından sahip çıkıldı.

27 Nisan günü İslam alemi, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'nde dualar etti, ibadet yaptı.

Müslümanların en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanı ise alkol içerek Kadir Gecesi'yle dalga geçen bir paylaşımda bulundu.

Dini değerleri aşağılayan 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' notlu paylaşımın büyük tepki çekmesinin ardından firma açıklama yaptı.

Etik-ahlak incelemesine karşı çıktı

Konunun etik-ahlak kuruluna aktarıldığını ve burada değerlendirileceğini bildiren Pegasus, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şirin Payzın tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aşağılamayı özgürlük diyerek savundu

Hakaret ve aşağılama olduğu gerekçesiyle büyük tepki çeken paylaşımı destekleyen Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun özel hayat ve özgürlük olduğunu savundu.

"Burası din devleti mi? Pegasus din devleti kurallarını mı savunuyor?"

Pegasus'un laik Türkiye'ye karşı olduğunu belirten Payzı, "Türkiye laik bir ülke... Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır? İsteyen istediği gibi inanır, inancını yaşar. Pegasus "bizim duruşumuzla alakası yok" demiş. Evet anladık siz "laik Türkiye’ye" karşıymışsınız!

Burası bir din devleti mi? Pegasus din devleti kurallarını mı savunuyor? Bu işten çıkarmaları tarikatla bir sofrada oturan çıksa da yapabilecek misiniz?" dedi.

"Askılı elbiseyle dolaşan hostesini de mi atacak?"

Bir çeşit kıyaslama yapmak isteyen Payzın, "Pegasus mesela bundan sonra da mayo giyen çalışanını, askılı elbise ile dolaşan hostesini, sevgilisiyle poz veren pilotunu da mı atacak ? Ayrıca bir dik durun. Bu kadar mı zor? Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" açıklamasında bulundu.

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