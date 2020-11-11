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    Şirin Payzın, CHP'li başkana PKK paçavralı parkı soramadı

    Şirin Payzın, CHP'li başkana PKK paçavralı parkı soramadı

    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK paçavralı parkı Türkiye'nin gündemine oturdu. Belediye başkanını programına konuk olan Şirin Payzın, konuyla ilgili hiçbir soru sormadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 23:43
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 09:55
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    Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli bir ittifak içerisine giren CHP, Küçükçekmece'de belediye seçimlerini kazandı.

    CHP ile HDP'nin işbirliğiyle kazanılan belediye, Kandil tarafından beğenilecek bir park tasarımı yaptı. İstasyon Mahallesi'nde çocukların oyun oynadığı parka terör örgütü PKK'nın paçavrasını simgeleyen işaretler yere işlendi.

    Tepkiler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

    ŞİRİN PAYZIN PKK SKANDALINI ES GEÇTİ

    Türkiye'nin gündemine oturan skandalla ilgili gözler Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye çevrildi.

    Halk TV'de Şirin Payzın'ın canlı yayın konuğu olan CHP'li Kemal Çebi'nin konuyla ilgili kısa da olsa bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak Şirin Payzın skandalla ilgili CHP'li başkana soru sormaktan kaçındı.

    Şirin Payzın, CHP li başkana PKK paçavralı parkı soramadı #1

    Şirin Payzın, CHP li başkana PKK paçavralı parkı soramadı #2

    Şirin Payzın, CHP li başkana PKK paçavralı parkı soramadı #3

    CHP'li belediyenin yenilediği parkta PKK paçavrası VİDEO

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