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    Şirin Payzın, İmamoğlu ile selfie yaptı

    Şirin Payzın, İmamoğlu ile selfie yaptı

    Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile birlikte fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 00:16
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:00
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv'de Şirin Payzın'ın programına konuk oldu.

    BİRLİKTE POZ VERDİLER

    Programın ardından ikili birlikte selfie yaptı. Fotoğrafı sosyal meyda hesabından paylaşan Şirin Payzın, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gündemdeki bütün konuları konuştuk .. Kaçıranlar için YouTube kanalından izleyebilirsiniz ..

    Sorularınızı aktarmaya çalıştım ama eksik kalanlar için anlayışınıza sığınıyorum .. Seyrettiğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim." notunu düştü.

    Şirin Payzın, İmamoğlu ile selfie yaptı #1

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