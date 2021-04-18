Şirin Payzın koronavirüse yakalandı

Gazeteci Şirin Payzin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gazeteci Şirin Payzın, Instagram'ından yaptığı paylaşımda koronavirüstestinin pozitif çıktığını açıkladı.

Payzın koronavirüse yakalanışını şu ifadelerle duyurdu:

"TESTİM POZİTİF, BUNU DA ATLATACAĞIZ"

"Tekrar güleceğiz elbet. Test sonucum pozitif. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara teşekkürler. Minnettarız. Bunu da atlatacağız"