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Şirin Payzın koronavirüse yakalandı
Gazeteci Şirin Payzin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- İHA
- 18.04.2021 - 14:22
Gazeteci Şirin Payzın, Instagram'ından yaptığı paylaşımda koronavirüstestinin pozitif çıktığını açıkladı.
Payzın koronavirüse yakalanışını şu ifadelerle duyurdu:
"TESTİM POZİTİF, BUNU DA ATLATACAĞIZ"
"Tekrar güleceğiz elbet. Test sonucum pozitif. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara teşekkürler. Minnettarız. Bunu da atlatacağız"