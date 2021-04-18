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    Şirin Payzın koronavirüse yakalandı

    Gazeteci Şirin Payzin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 14:22
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    Şirin Payzın koronavirüse yakalandı

    Gazeteci Şirin Payzın, Instagram'ından yaptığı paylaşımda koronavirüstestinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Payzın koronavirüse yakalanışını şu ifadelerle duyurdu:

    "TESTİM POZİTİF, BUNU DA ATLATACAĞIZ"

    "Tekrar güleceğiz elbet. Test sonucum pozitif. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara teşekkürler. Minnettarız. Bunu da atlatacağız"

    Şirin Payzın koronavirüse yakalandı #1

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