Şirin Payzın Muharrem İnce'yi hedef aldı: Eski albümü dolaşıma sokuldu Muharrem İnce'yi hedef alan paylaşımda bulunan CHP'li gazeteci Şirin Payzın'ın albümü gündem oldu. Payzın'ın terör elebaşı Murat Karayılan ile olan samimi fotoğrafları dolaşıma sokuldu.

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100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimlerden biri de Muharrem İnce oldu.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası İnce'ye yoğun olarak 'oyları bölme ve çekil' baskısı yapılmaya başlandı.

CHP'de İnce korkusu sürüyor

Ancak Muharrem ince adaylıktan çekilmeyeceğini açıklamasının ardından CHP'yi Muharrem İnce korkusu saldı.

Özellikle CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler her platformda Muharrem İnce'yi hedef göstererek algı peşine düştüler.

CHP'li gazeteciler İnce'yi hedef tahtasına oturttu

Bu isimlerden birisi de CHP'nin gazetecisi Şirin Payzın...

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı "Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor" söylemlerini alıntılayan Payzın, İnce'yi hedef aldı.

Şirin Payzın paylaşımında Muharrem İnce için "AK Parti'nin hangi ilden adayı" sorusunu sordu.

PKK elebaşı ile olan fotoğrafları paylaşıldı

Payzin'in bu sorusunun ardından ise eski albümleri ortaya döküldü.

"Sen nerenin adayısın"

paylaşımın altına yorumlarda bulunan kullancılar Şirin Payzin'in PKK elebaşı Murat Karayılan ile fotoğraflarını paylaşarak, "Sen nerenin adayısın" sorusunu sordular.

Payzın 2013 yılında yaptığı röportajı, "PKK Kandil Lideri Murat Karayılan'la röportajım ve izlenimler" başlığıyla servis etmişti.