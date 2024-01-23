Şirin Payzın'dan DEM Partili Saruhan Oluç'a: Sizin aday çıkartmanız Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek Şirin Payzın'ın, İstanbul'da DEM Parti'nin aday çıkartma gündemi kapsamında konuk aldığı DEM Partili Saruhan Oluç'a, İmamoğlu'nun zora düşeceğini hatırlatması dikkat çekti. Payzın'ın DEM Parti'den neredeyse aday çıkartmamalarını isteyecek tavırları tepkiye neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçime hazırlanıyor.

TV kanallarındaki tartışma programlarının ilk gündemi de seçim konusu.

Özellikle muhalif kanallarda, İstanbul'da CHP ve DEM Parti arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağı enine boyuna tartışılıyor.

Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı

Bu süreçte tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul'dan DEM Parti adına aday olabileceği gündeme geldi.

DEM Parti ile iş birliği beklentisinde olan Ekrem İmamoğlu cephesinde, bu adım büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Şirin Payzın'ın dikkat çeken tavırları

Demirtaş'ın adaylık gündemi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programında masaya yatırıldı.

Payzın'ın, DEM Partili konuğu Saruhan Oluç'a ısrarla yönelttiği sorular ise dikkat çekti.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartmasının, AK Parti karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacağını belirten Payzın'ın tavırları tepki topladı.

"Sizin aday çıkartmanız Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek"

Payzın, Oluç'a şu soruyu yöneltti:

Siz İstanbul'da aday çıkartırsanız... Sonuçta bir realite var. İmamoğlu ve Kurum arasında bir yarış var. Burada Kürt seçmenler elbette ki bir kez daha kilit olacaklar. Sizin aday çıkartmanız demek otomotikman Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek.



Tamam hep 'biz kimseyi desteklemek zorunda değiliz' ya da 'kimsenin yolunu açmakla sorumlu değiliz' diyorsunuz ama son derece kritik. İmamoğlu da 'İstanbul son kale' dedi. Dolayısıyla bu noktada nedir duruşunuz?



Bir de İstanbul iktidar tarafından kazanılırsa sonrasında ülkenin demokrasi açısından durumunu nasıl görüyorsunuz?

"Fedakarlığı hep biz mi yapacağız?"

Saruhan Oluç ise kendilerinin her seçimde fedakarlık yapan taraf olmak istemediklerini söyledi.

Oluç, şu ifadeleri kullandı: