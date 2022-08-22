Şirin Payzın'dan muhalefete medya tepkisi

2023 seçimlerine hazırlanan muhalefet partilerine seslenen Şirin Payzın, liderlerin kameralar önüne çıkmak için nazlandığını, çıktıklarında ise boş konuştuklarını söyledi.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, partilerin seçim çalışmaları da başladı.

Muhalefet kanadındaki partiler çalışmalarını koalisyon üzerinden yürütürken, kendi aralarında yaşadıkları krizler, kamuoyunda sert tepkileri de beraberinde getiriyor.

Özellikle 6'lı masada aday belirleyememe sorununun yanı sıra masa içindeki liderlerin birbirleriyle kavgaları da seçmen üzerinde olumsuz imaj bırakıyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi.

6'lı masa içindeki partilere seslenen Payzın, muhalefetin medya performansını eleştirdi.

Fırsatları boş laflarla harcıyorsunuz

Parti liderlerinin ve vekillerinin yayınlara taban eleştirisini gerekçe gösterip birlikte çıkmaktan çekindiğini ve tek çıktıklarında ise boş konuştuklarını belirterek "Muhalefetin medya performansını tartışmamız gerekiyor.. Muhalefet lideri ya da Mv “ Tv ler bizi çıkarmıyor”Yanlış ! Sizi çıkaran hem TV hem de dijital platform var bir sürü.. Kendiniz naz edip gelmiyor ya da fırsatları içi boş laflarla harcıyorsunuz..

"Beyler ülkeyi yönetmeye talipsiniz"

O çıkarmıyor dedikleriniz zaten seyredilmiyor Bir başka sızlanma “yayınlara tek çıkmak istiyorum başka muhalefet partisinden kimse olmasın tabanımız yanlış anlar” Beyler ülkeyi yönetmeye talipsiniz.. " ifadelerini kullandı.