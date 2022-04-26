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    Şirin Payzın'dan Almanya'ya Kavala tepkisi

    Şirin Payzın'dan Almanya'ya Kavala tepkisi

    Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Osman Kavala için, Almanya'nın tepkisinin yetersiz olduğunu savunan Şirin Payzın, hükümete baskı yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:45
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    Dün, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 17 sanıklı Gezi Parkı olaylarına ilişkin ana davada yargılama tamamlandı.

    Yargılamada davanın baş sanıklarından Osman Kavala'nın cezası da belli oldu.

    Kararda mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Konuyla ilgili ise CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Şirin Payzın, karar sonrası Almanya'ya tepki gösterdi.

    Alman Dışişleri'ni azarladı

    Alman medyası Deutsche Welle'nin Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'ın "Kavala kararına sert tepki haberine" yorum yapan Payzın, gösterilen tepkinin yetersiz olduğunu savunarak Alman Dışişleri Bakanı'nı azarladı.

    "Ukrayna için Ankara'da sıraya dizildiniz"

    Tepkisinde Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den medet umulduğunu hatırlatan Payzın, sosyal medya hesabından ilgili haberi alıntılayarak "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin .." ifadelerini kullandı.

    Şirin Payzın dan Almanya ya Kavala tepkisi #1

    Şirin Payzın dan Almanya ya Kavala tepkisi #2


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