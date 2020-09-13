Haberler

Gündem Haberleri

Şirinevler’de bulunan Atatürk heykeli parlatıldı

Şirinevler’de bulunan Atatürk heykeli parlatıldı

İBB tarafından oluşturulan tim ile onarımı yapılan heykel, parlatılarak yeni bir görünüme kavuştu.