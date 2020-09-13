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    Şirinevler’de bulunan Atatürk heykeli parlatıldı

    Şirinevler’de bulunan Atatürk heykeli parlatıldı

    İBB tarafından oluşturulan tim ile onarımı yapılan heykel, parlatılarak yeni bir görünüme kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 08:56
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tim ile heykeller adeta ilk yapıldığını güne dönüyor.

    Bu tim, megakent genelinde bulunan heykelleri tek tek temizliyor, parlak olmasını sağlıyor.

    TİM PARLATTI

    Son olarak İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Atatürk heykeli, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan tim ile parlatıldı.

    ONARILIYOR, YENİ HALE GETİRİLİYOR

    Kültür varlıklarını korumak amaçlı kurulan tim, önce heykelleri onarıyor ardından da bakım yaparak yeni hale getiriyor.

    Şirinevler’de bulunan Atatürk heykeli parlatıldı #1

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