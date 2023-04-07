Şirinevler'de Erdoğan mı Kılıçdaroğlu’mu sorusunda Z kuşağı kavgası çıktı Vatandaşa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu’mu sorusuna için mikrofon uzattık. Vatandaşlar arasında çıkan tartışmada Z kuşağı kuşağınız batsın ifadelerini kullanan adama genç kız illa telefonu ağzınıza sokmak mı lazım diyerek tepki gösterdi.

ensonhaber.com Seçime sayılı günler kala Ankara'da siyasi arena hareketli geçiyor. Partilerin aday listeleri için son günlere gelindi. Ankara'da yaşanan siyasi gerilim sokağa da yansıyor. Ensonhaber ekibi mikrofonunu bu kez de Şirinevler'de vatandaşlara uzattı. Mikrofonumuzu uzattığımız vatandaşlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy tercihlerinin hangi adaydan yana olacağını sorduk. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu’mu Muharrem İnce ve Sinan Oğan'la birlikte toplamda 4 adayın yarışacağı seçimde, en güçlü adaylar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu’mu sorusuna farklı cevaplar geldi. Z kuşağı ve 80'leri gören adam Bu sırada vatandaşların destekleyeceği cumhurbaşkanı adayları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada Z kuşağı kuşağınız batsın ifadelerini kullanan adam ve genç kız arasında gerginlik yaşandı. İşte Ensonhaber'in kameralarına yansıyan o anlar sizlerle... Videoyu izlemek ve Ensonhaber YouTube kanalına abone olmak için tıklayın