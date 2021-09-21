Euro
10.1282
-0.32%
Dolar
8.6309
-0.39%
Altın
489.07
-0.51%
Borsa
1.402
0.71%
Bitcoin
374.823
-4.63%
EXEN Coin
22.52
-1.22%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Şirinevler'de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada

    İstanbul Şirinevler'de sabah saatlerinde otobüs bekleyen yolcuların oluşturduğu metrelerce kuyruk, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şirinevler'de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada

    İstanbul'da metro inşaat çalışmaları nedeniyle Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu.

    Bahçelievler'de Ataköy Şirinevler istasyonunda metrodan inmek zorunda kalan yolcular, otobüse binmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

    METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

    Toplu taşımaya binmek için yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da okul ve iş yerlerine gitmek için metro kullanan yolcular, Atatürk Havalimanı seferleri durdurulunca son durak olan Şirinevler'de indi.

    YOĞUNLUK ÜST GEÇİDE KADAR UZADI

    İstanbullular, kalan yollarına otobüse binerek devam etmek isteyince uzun kuyruklar oluştu.

    Toplu taşımada yaşanan yoğunluk üst geçide kadar uzadı.

    Ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şirinevler de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir