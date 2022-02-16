Küçükçekmece yönünde ilerleyen İETT şoförü ile otomobil şoförünün yol verme sebebiyle başlayan tartışması tekme tokat kavgaya döndü. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Şirinevler'den, Küçükçekmece yönüne giden İETT şoförü, otomobil şoförü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

YOL ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGA

Öfkelenen otomobil sürücüsü, ani fren yaparak, otobüsün önünü kesti. Araçtan inen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tekme tokat kavga etti.

O ANLAR KAMERADA

Çevrede bulunan bir kişi kısa süre cep telefonu ile kayıt yaptıktan sonra diğer kişilerle kavgaya müdahale ederek tarafların ayrılmasına yardım etti. İki sürücü de direksiyon başına geçerek yollarına devam etti.

Şirinevler'de otobüs ile otomobil şoförünün kavgası kamerada VİDEO















