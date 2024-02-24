Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı: Sadece bir demiryolu değil yaya odaklı yeni nesil ulaşım... İstanbul’un emektar banliyö tren hattının modern altyapıyla yeniden inşa edilen 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme kısmı, pazartesi günü açılacak. Bu kısmın açılmasıyla bölge, yeni bir sosyal yaşam alanına da kavuşmuş olacak.

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ensonhaber.com

Türkiye hızlanıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan birbirinden özel projelere şimdi bir yenisi daha dahil oldu.

İstanbul’un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattı yeniden kullanıma girecek.

Hattın 8.3 kilometrelik kısmında yürütülen ‘Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi tamamlandı.

Bu proje sayesinde vatandaşlar, şehrin göbeğinde yeni yeşil alanlara da sahip olacak.

Tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı İstanbullularla buluşturacak olan proje, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle açılacak.

Yeni nesil bir ulaşım projesi: Yayalar için özel düşünülen detaylar

- Vatandaşlar, sosyal alanda kazandıkları yeniliklerle, daha kaliteli ve keyifli vakit geçirme imkanına sahip olacak.

- İstanbul halkının ulaşım ihtiyacını karşılayan bu proje; sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlar yeni nesil ulaşım projesi olarak öne çıkıyor.

- 122 bin 550 metrekare alan vatandaşların yaya olarak kullanımına açıldı. Yayaların kullanımına açılan bu alan, spor yapmak isteyen vatandaşlar için ise ideal olacak.

- 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları yine vatandaşların kullanımında olacak.

Turizm alanında da hareketlilik

-Proje turizm alanında da bölgeye hareketelilik kazandıracak. Hat yoluyla tarihi mahallelere ulaşım kolaylaşacak.

- Yerli ve yabancı turistler, suriçinde birçok eski yapıyı görme ve gezme imkanına sahip olacak.

- Turistlerin kolayca ulaşacağı bölge, esnafa da can suyu olacak.

Vatandaşların konforu yükseltilecek

- Yıllardır kronik hale gelen trafik ve güvenlik sorunu yine bu proje sayesinde de çözülmüş olacak.

- Yaya ve karayolu alt geçitlerinin rehabilite edilmesi, sorunların da ortadan kaldırıması anlamına geliyor.

Projede çevre hassasiyeti ön planda

Bakanlık projede, çevre hassasiyetini ön plana çıkaran detaylara dikkat ederek, yeşil alanın artırılmasıyla bölgenin çehresi değiştirildi.