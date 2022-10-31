Şırnak Cizre'deki müzik festivaline yoğun ilgi

Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin ortak düzenlediği müzik festivalinde gençler doyasıya eğlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar başarı ile devam ediyor.

Mehmetçik PKK'ya göz açtırmazken, Doğu'daki bazı bölgeler ise huzura kavuştu.

Şırnak'ta yapılan operasyonlar sonucu PKK'nın kökü kazınırken, Cizre'de hayat normale döndü.

Müzik festivaline yoğun katılım

Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi ortak bir organizasyon gerçekleştirdi.

Yoğun katılım gösterilen müzik festivalinde, gençler doyasıya eğlendi.

On binlerce kişinin katıldığı festivalde sahneye çıkan ünlü isimler Sefo, Soner Sarıkabadayı ve Kurtuluş Kuş& Burak Bulut ikilisi söylediği şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı.

Terörden arındırılan Cizre'de müzik festivali VİDEO

"Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün"

Öte yandan festivalle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün. Onbinler Şırnak Cizre Müzik Festivali'nde"