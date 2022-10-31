Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5187
-0.10%
Dolar
18.6146
0.18%
Altın
983.43
0.07%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.219
-1.27%
BTXN Coin
10.60
0.09%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Şırnak Cizre'deki müzik festivaline yoğun ilgi

    Şırnak Cizre'deki müzik festivaline yoğun ilgi

    Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin ortak düzenlediği müzik festivalinde gençler doyasıya eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 01:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar başarı ile devam ediyor.

    Mehmetçik PKK'ya göz açtırmazken, Doğu'daki bazı bölgeler ise huzura kavuştu.

    Şırnak'ta yapılan operasyonlar sonucu PKK'nın kökü kazınırken, Cizre'de hayat normale döndü.

    Müzik festivaline yoğun katılım

    Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi ortak bir organizasyon gerçekleştirdi.

    Yoğun katılım gösterilen müzik festivalinde, gençler doyasıya eğlendi.

    On binlerce kişinin katıldığı festivalde sahneye çıkan ünlü isimler Sefo, Soner Sarıkabadayı ve Kurtuluş Kuş& Burak Bulut ikilisi söylediği şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı.

    Terörden arındırılan Cizre'de müzik festivali VİDEO

    "Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün"

    Öte yandan festivalle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün. Onbinler Şırnak Cizre Müzik Festivali'nde"

    Şırnak Cizre deki müzik festivaline yoğun ilgi #1

    Şırnak Cizre deki müzik festivaline yoğun ilgi #2

    Şırnak Cizre deki müzik festivaline yoğun ilgi #3

    Şırnak Cizre deki müzik festivaline yoğun ilgi #4


    Ali Osman Özdemir'den sevginin, iyiliğin, merhametin kitabı: İyiliğin Ardında
    Kitap

    Ali Osman Özdemir'den sevginin, iyiliğin, merhametin kitabı: İyiliğin Ardında

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir