- Haberler
- Gündem Haberleri
- Şırnak-Cudi Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
Şırnak-Cudi Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 24.05.2021 - 11:29
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:48
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor...
Eren-13 Operasyonları kapsamında tespit edilen teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt J. Komd.Tug.K.lığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.