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    Şırnak-Cudi Dağı'nda 2 terörist öldürüldü

    Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:48
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    Şırnak-Cudi Dağı'nda 2 terörist öldürüldü

    Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor...

    Eren-13 Operasyonları kapsamında tespit edilen teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt J. Komd.Tug.K.lığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Şırnak-Cudi Dağı nda 2 terörist öldürüldü #1

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