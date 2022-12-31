Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şırnak'ta günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin yıllardır süren terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Önemli ölçüde yol katedilen terör mücadelesinde, bir dönem operasyonlarının düzenlendiği bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı.

Bu kapsamda adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.

Şırnak, Türkiye'nin en çok petrol üreten sahası oldu

Çalışmaların devam ettiği Şırnak bölgesi, Türkiye’nin en çok üreten petrol sahası oldu.

TPAO'dan yapılan son açıklamada, Şehit Esma Çevik-7 kuyusunda 1.613 vpe ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştığı bildirildi.

Şırnak, petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı VİDEO



"Son 30 yılın en yüksek üretim rakamı"

Yapılan açıklamada, "Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık" denildi.

Bakan Dönmez: Günlük 100 bin varil petrol hedefine yaklaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirterek, ekipleri tebrik etti:

"Tebrikler arkadaşlar. Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"