Şırnak PÖH tatbikatında yerli ve milli silahlar kullanıldı

İHA

Şırnak'ta nefes kesen anlar...

Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte yaşanabilecek olaylara en hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, roketatar, keskin nişancı atışı, meskun mahaldeki sis bombalarının içerisindeki timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü atış poligonunda gerçekleşen icrası özel kabiliyet ve teçhizat gerektiren yüksek riskli operasyonlarda, görevini ifa eden Özel Harekat personelinin eğitimlerde geldikleri seviyeleri tespit etmek ve göreve her an hazır olduklarını göstermek maksadıyla 2024 yıl sonu tatbikatında, senaryo gereği ulaştırma araçlarının kaçırılması gereği teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, otobüs ele geçirilerek araç içerisinde bulunan sivil vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarılarak teröristler etkisiz hale getirildi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Tatbikatı izleyen Şırnak Valisi Birol Ekici, kahraman polislerin tatbikatlarını en iyi şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Ekici, "Dosta güven, düşmana korku salan bir tatbikattı. Tatbikatta kullanılan mühimmatın neredeyse tamamı yerli ve milli mühimmattan oluşuyordu. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde 40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu gün bölücü terör örgütü bitme noktasına gelmiştir.

"TSK, MEDARI İFTİHARIMIZDIR"

Şehirlerimizde huzur ve güvenin teminatı emniyet teşkilatlarımızdır. Şırnak'ı Türkiye'nin en güvenli şehri haline getirene kadar çalışmalarımız devam edecektir. Kahraman polisimiz gibi kahraman jandarmamız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bu gün dünyada medarı iftiharımızdır. Ordumuz NATO'nun 3. büyük ordusu, dünyanın ise 8. büyük ordusudur. 100 yıldır bölgesinde huzurun ve barışın, güvenin teminatıdır.” dedi.