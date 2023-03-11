Şırnak şehidinin adı terör operasyonuna verildi! Ailesi duygularını anlattı...

Türkiye terörle mücadelede hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk askeri Mehmetçiğin kanını yerde bırakmıyor.

Yapılan başarılı operasyonlarla teröristlerin sığınakları başlarına yıkılıyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, ekipler yeni bir operasyon başlattı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 540 personelin görev aldığı operasyona “Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J. Uzm. Çvş. İslam Çubuk” adı verildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 21 Nisan 2017 tarihinde şehit düşen 2 çocuk babası Uzman Çavuş İslam Çubuk’un ailesi, oğullarının ismini operasyona veren devlet yetkililerine teşekkür etti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, TSK tarafından yürütülen operasyona şehit oğullarının isminin verilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit İslam Çubuk’un babası Yahya Çubuk şu ifadeleri kullandı:

İnşallah şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Devletimize güveniyoruz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız.



Acımız çok büyük. Hem geçmiş değil hem de geçecek değil. Bu acıyla bu şekilde gideceğiz. Televizyonda operasyonu görür görmez arkadaşlar aradı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına teşekkür ediyorum.



Çocuğumun ismiyle operasyon yapmışlar. Televizyonda çevremdekiler de gördü ve herkes beni aramaya başladı. Şehidimizin adına operasyon yapıldığını söylediler ve ben de gurur duydum. Devletimiz ve milletimiz var olsun.



Bizleri yalnız bırakmayan jandarma komutanlığına, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Biz de onları görünce yüreğimize su serpiliyor.