Euro
10.3511
-0.79%
Dolar
8.8367
-0.33%
Altın
496.85
-0.44%
Borsa
1.395
0.74%
Bitcoin
387.196
0.54%
EXEN Coin
21.21
-4.58%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Şırnak 'ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı

    PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak 'ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı

    Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terörün finans kaynaklarına 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

    Ekipler, ele geçirilen malzemeler sonucunda başarılı operasyona imza attı.

    Titizlikle yürütülen araştırmalarda; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirilirken, 52 kişi de gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda; 811,32 gram metamfetamin, 783,98 gram esrar, 16,14 gram eroin, 1,05 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 6 bin 60 paket kaçak sigara ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    Şırnak ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı #1

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 52 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şırnak ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı #2

    Şırnak ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı #3

    Şırnak ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir