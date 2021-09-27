Şırnak 'ta terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi: 52 gözaltı

PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terörün finans kaynaklarına 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, ele geçirilen malzemeler sonucunda başarılı operasyona imza attı.

Titizlikle yürütülen araştırmalarda; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirilirken, 52 kişi de gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 811,32 gram metamfetamin, 783,98 gram esrar, 16,14 gram eroin, 1,05 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 6 bin 60 paket kaçak sigara ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 52 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



