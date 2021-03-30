Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı

Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı.

Yurt içindeki sayıları hayli azalan hain teröristlerin tamamını etkisiz hale getirmek üzere hayata geçirilen Eren Operasyonları'na devam ediliyor.

2020'de Yıldırım Operasyonları ile büyük darbe alan PKK'nın, 2021 yılı başında 11 Ocak'ta başlatılan ve Eren Bülbül'ün adı verilen Eren Operasyonları ile kökü kazınıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, bugün operasyonların 12'ncisi olan "Eren-12 Güleşli Operasyonu"na start verildiğini açıkladı.

1317 PERSONEL KATILIYOR

Şırnak ve Siirt kırsalında icra edilen operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.

Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı VİDEO

75 İŞ BİRLİKÇİ YAKALANDI

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren Operasyonları kapsamında, 75 iş birlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonun başlatıldığı ifade edilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.



