Euro
9.6555
0.51%
Dolar
8.0603
0.66%
Altın
458.07
0.83%
Borsa
1.41
0.13%
Bitcoin
491.330
-3.09%
EXEN Coin
28.05
-1.92%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin içinde bulunduğu uçak arıza nedeniyle Malatya'ya acil iniş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti.

    Kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra arızalanan uçak, Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

    Uçağın sol motor jenaratöründe arıza yaşandığı öğrenildi.

    UÇAKTA 9 KİŞİ VARDI

    Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı.

    Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı ViDEO

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #1

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #2

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #3

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #4

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #5

    Bakan Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir