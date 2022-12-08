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    Şırnak'ın Gabar Dağı'ndan petrol fışkırdı

    Terörden temizlenen bölgede, yer altındaki zenginlikler keşfedilmeye başladı. Alan taramaları sırasında keşfedilen Gabar Dağı'nda günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor.
    • 08.12.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 14:33
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    Şırnak'ın Gabar Dağı'ndan petrol fışkırdı

    Güvenlik güçlerinin yıllardır süren terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

    Önemli ölçüde yol katedilen terör mücadelesinde, bir dönem operasyonlarının düzenlendiği bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

    Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı.

    Bölgede petrol bulundu

    Yerli ve milli imkanlarla kendi enerjisini karşılamak isteyen Türkiye'nin alan taramaları da sonuç vermiş oldu.

    Bu kapsamda adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.

    Şırnak ın Gabar Dağı ndan petrol fışkırdı #1

    Günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor

    Yer altındaki zenginliklerin ortaya çıkarıldığı bölgede, petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı kaydedilirken, artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin de 10 bin varilin üzerine çıkması hedefleniyor.

    Şırnak'ın Gabar Dağı'ndan petrol fışkırdı VİDEO

    Şırnak ın Gabar Dağı ndan petrol fışkırdı #2

    Ekonomiye büyük katkı sağlayacak

    Gabar Dağı eteklerinde bulunan Kayaboyun köylüleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini belirtti.

    İHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

    Şırnak ın Gabar Dağı ndan petrol fışkırdı #3

    "Yakında 80’a kadar çıkacak kuyu sayısı"

    Kayaboyun köyü sakini Hakan Vural, “Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca, hiç birimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makinelerin, gelen ekipmanların, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalarından dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80’a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

    Şırnak ın Gabar Dağı ndan petrol fışkırdı #4


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