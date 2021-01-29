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    Şırnak’ın Silopi Stadyumu tamamlandı

    Şırnak’ın Silopi Stadyumu tamamlandı

    Şehir stadyumunun zemini sentetik çimle kaplanırken, atletizm pisti ile birlikte 500 kişilik ek tribün yapım çalışması da sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 09:11
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    Geçtiğimiz kasım ayında Şırnak Silopi Stadyumu’na saha zemini ve ek tribün yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştı.

    Zemini çimle kaplı olduğu için yağışlı günlerde futbolcular için büyük sorun haline gelen saha, yeni yapılan çalışmalarla sentetik çimle kaplandı.

    Çalışmalar bununla da bitmedi.

    Stadyuma 500 kişilik ek tribün yapılırken, 7 parkurlu atletizm pisti de eklendi.

    BAKAN PAYLAŞTI: NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stadyumun son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    “Nasıl başladı, nasıl bitti” akımına ayak uyduran Kasapoğlu, Şırnak Silopi Stadyumu’nun son halini gözler önüne serdi.

    Şırnak’ın Silopi Stadyumu tamamlandı #1

    Bu paylaşıma binlerce beğeni yağdı.

    Şırnak’ın Silopi Stadyumu tamamlandı #2

    Şırnak’ın Silopi Stadyumu tamamlandı #3

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